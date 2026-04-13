AKSARAY İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

AKSARAY

İCRA DAİRESİ

2025/3545 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/3545 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İl, Merkez İlçe, TAŞPAZAR Mahalle/Köy, 4023 Ada, 3 Parsel, -/2/-/5 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz ; Mesken 3 oda, salon, antre, mutfak, banyo, wc, kiler ve balkon bölmelerinden oluşmakta olup brüt 130m² ve net alanı ise 110m²’dir. Odaların tabanı laminant parke ile kaplı, mutfağın tabanı karo-seramik ile kaplıdır. Mutfağın duvarları da seramik ile kaplıdır. Banyo ve wc bölmelerinin tabanı ve duvarları tavana kadar fayanstır. Odaların tavanları alçı-kartonpiyer yapılı, duvarlar alçı sıva üzeri saten boyalıdır. İç kapılar mobilya kapı ve pencereler pvc doğramadır. Balkon kapısı pvc doğramadır. Değer tespitine konu olan daire doğalgazlıdır. Mutfak dolabı vardır. Banyo da duşa kabin bulunmaktadır. Dairenin dış kapısı çelik kapıdır. Bina giriş kapısı demirden mamüldür. Bina asansörlüdür. Apartman yaklaşık 3 senelik olup apartmanın 17.06.2021 tarihli yapı ruhsatı bulunmaktadır. Daire asansörden inince sağ kolda konumlu kuzey-doğu cephelidir. Ayrıntılı bilgi esatis.uyap.gov.tr adresinde yayınlanan satış ilanı şartname ve bilirkişi raporunda mevcuttur.

Adresi : Selçuklu Mahallesi 5519.Sokak No:16 Umut Apartmanı Aksaray/Merkez

Yüzölçümü : 626,00 m2 Arsa Payı : 80/626 İmar Durumu: Var

Kıymeti : 3.200.000,00 TL KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 10:51

Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 10:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 10:51

Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 10:51

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İl, Merkez İlçe, ŞİFAHANE Mahalle/Köy, 4230 Ada, 1 Parsel, -/2/-/6 Nolu Bağımsız Bölüm ;mesken3 oda, salon, antre, mutfak, banyo, wc, kiler ve 2 adet balkon bölmelerinden oluşmakta olup brüt 128m² ve net alanı ise 115m²’dir. İnşaat halinde olan yapının 22.06.2023 tarihli yapı ruhsatı bulunmaktadır. Ulaşımı kolaydır. Çevrede yapılaşma yoğundur. Eğitim ve sağlık kuruluşlarına yakın olup Elektrik, su, kanalizasyon, ptt gibi alt yapı hizmetleri tamamlanmıştır. Taşınmaz parsel Mevki olarak 3/Muhsin YAZICIOĞLU bulvarına (Nevşehir yoluna) cepheli Rüzgarlı caminin hemen bitişiğinde 46/Hasas Mahallesi caddesine 205 metre ve Mehmet Akif ERSOY camisine 540 metre mesafede bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi esatis.uyap.gov.tr adresinde yayınlanan satış ilanı şartname ve bilirkişi raporunda mevcuttur.

Adresi : Hasas Mahallesi 6693/Şehit Ali Kılıç Sokak No:1 Aksaray/Merkez

Yüzölçümü : 1.676,00 m2 Arsa Payı : 320/8380 İmar Durumu: Var

Kıymeti : 2.600.000,00 TL KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 11:51

Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 11:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 11:51

Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 11:51

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02446613