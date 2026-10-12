AKSARAY İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

AKSARAY

İCRA DAİRESİ

2026/1419 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1419 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:-Değer tespitine konu Aksaray ili Sultanhanı İlçesinde bulunan 170 ada 1 nolu parsel 899,05 m² olup Tapu Müdürlüğünün tapu kayıtlarına göre taşınmaz arsa vasfında olup taşınmaz parsel üzerinde 2 katlı ev ile 5 adet kayısı, 1 adet üzüm, 2 adet armut, 1 adet kiraz,1 adet ceviz, 1 adet ıhlamur, 1 adet dut ve 2 adet sedir çam ağaçları bulunmaktadır. Tapu Müdürlüğünün tapu kayıtlarına göre taşınmazın tam hissesi 04.06.2001 tarih ve 1613 yevmiye ile borçlu adına kayıtlıdır.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İl, Sultanhanı İlçe, SULTANHANI Mahalle/Köy, 170 Ada, 1 Parsel, Aksaray ili Sultanhanıİlçe

Adresi : Aksaray İli/Sultahhanı İlçesi-Sultanhanı Köyü Sultanhanı / AKSARAY

Yüzölçümü : 899,05 m2

Arsa Payı : 1/1

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı taşınmaz mevcutimar durumunagöre konut sahasında ayrık nizam inşaat tarzında 3 kata müsaadeliolup 10 mlik ve17 mlik imar yollarına cepheli köşe parsel konumundadır

Kıymeti : 6.140.700,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındakigibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 10:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 10:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/02/2027 - 10:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/02/2027 - 10:13

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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