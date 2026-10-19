AKSARAY İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

AKSARAY İCRA DAİRESİ

2024/10243 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/10243 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :(satışa çıkan İki Katlı Betonarme Ev ve Arsası)

Değer tespitine konu Aksaray İli Merkez Sağlık Köyü Pınarcık Mevkisinde

bulunan 178 ada 4 nolu parsel 756,70m² Tapu kayıtlarında İki Katlı Betonarme Ev ve Arsası satılacaktır. Bu satışa ait taşınmaz parsel üzerinde İki katlı ev bulunmaktadır. Aksaray Merkez Sağlık Köyü Pınarcık Mevkisinde bulunan 178 ada 4 parselin serbest piyasa emlak değerinin m²’si 3.000,00TL’den 756,70m² arsanın 756,70m²x3.000,00TL/m²=2.270.100,00TL.sı edebileceği ,2 katlı Evin değeri:366*17.100,00*0,80(%20 Yıpranma payı)=5.006.880,00 TLsı Edebileceği Çevrede yapılan inceleme ile mahalli fiyat,rayiç,emsal alım satım bedelleri dikkate alınmış;bu kalite,özellik ve konumdataşınmaz parsel ile birlikte üzerinde bulunan 2 katlı yapının toplam değerinin 7.276.980,00TL.sı edebileceği kanaatine varılmıştır.

Adresi : Aksaray İli Merkez İlcesi Sağlık Köyü Pınarcık Mevkii 178 Ada 4 ParselMerkez / AKSARAY

Yüzölçümü : 756,70 m2

İmar Durumu :konut sahasında 2 kata müsaadeli 7 metrelik imar yollarına cepheli

Kıymeti : 7.276.980,00 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Detaylar dosyasındadır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 11:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 11:56 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 11:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 11:56

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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