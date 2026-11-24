Aksaray-Nevşehir kara yolunda seyir halindeki bir yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi nedeniyle devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi.

SÜRÜCÜ KONTROLÜ KAYBETTİ

Kaza, saat 13.00 sıralarında Ankara- Niğde otoyolu Alayhan gişeleri yakınında meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü devrildi. Kazada, yaralıların olduğu bildirildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar, müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.