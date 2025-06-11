AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C.
AKSARAYSULH HUKUK MAHKEMELERİSATIŞ MEMURLUĞU
2024/266 SATIŞ
AKSARAYSULH HUKUK MAHKEMELERİSATIŞ MEMURLUĞU
2024/266 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/266 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. 02/06/2025
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Gülpınar Kasabası 422 Ada 4 Parsel
Yüzölçümü : 4.092,95 m2
Kıymeti : 245.577,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 3083, 5403 Sayılı Kanunlar
Yüzölçümü : 4.092,95 m2
Kıymeti : 245.577,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 3083, 5403 Sayılı Kanunlar
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2025 - 10:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2025 - 10:00
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 19/09/2025 - 10:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/09/2025 - 10:00
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Gülağaç İlçesi, Gülpınar Kasabası 416 Ada 1 Parsel
Yüzölçümü : 7.727,47 m2
Kıymeti : 463.648,20 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 3083, 5403 Sayılı Kanunlar
Yüzölçümü : 7.727,47 m2
Kıymeti : 463.648,20 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 3083, 5403 Sayılı Kanunlar
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2025 - 11:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2025 - 11:00
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 19/09/2025 - 11:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/09/2025 - 11:00
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Gülağaç İlçesi, Gülpınar Kasabası Köyü148 Ada 5 Parsel
Yüzölçümü : 1.158 m2
İmar Durumu :Bitişik nizam 2 kat
Kıymeti : 2.546.500,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Yüzölçümü : 1.158 m2
İmar Durumu :Bitişik nizam 2 kat
Kıymeti : 2.546.500,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2025 - 12:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2025 - 12:00
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 19/09/2025 - 12:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/09/2025 - 12:00
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Sağlık Kasabası 1020 Ada 7 Parsel
Yüzölçümü : 716,41 m2
İmar Durumu :Ayrık nizam 2 kat E: 0,40
Kıymeti : 2.149.230,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Yüzölçümü : 716,41 m2
İmar Durumu :Ayrık nizam 2 kat E: 0,40
Kıymeti : 2.149.230,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2025 - 13:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2025 - 13:30
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 19/09/2025 - 13:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/09/2025 - 13:30
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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