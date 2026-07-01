AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C.
AKSARAY
AKSARAY
SULH HUKUK MAHKEMELERİSATIŞ MEMURLUĞU
2025/34 SATIŞ
2025/34 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/34 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.27/07/2026
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :: Aksaray İli, Merkez İlçesi, Çerdiğin Mahallesi, 4346 Ada 5 Parsel
Yüzölçümü : 410 m2
İmar Durumu :İnşaat tarzı Bitişik nizam 3 kat
Kıymeti : 9.090.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Yüzölçümü : 410 m2
İmar Durumu :İnşaat tarzı Bitişik nizam 3 kat
Kıymeti : 9.090.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 10:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 10:00
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 10:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 10:00
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Beyazsaray Köyü, Yavşanlık Mevkii, 103 Ada 91 Parsel
Yüzölçümü : 14.989,69 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 480.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Yüzölçümü : 14.989,69 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 480.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 11:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 11:00
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 11:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 11:00
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Beyazsaray Köyü, Yavşanlık Mevkii, 105 Ada 125 Parsel
Yüzölçümü : 14.108,49 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 452.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 5403 Sayılı kanun
Yüzölçümü : 14.108,49 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 452.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 5403 Sayılı kanun
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 12:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 12:00
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 12:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 12:00
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Beyazsaray Köyü, Yavşanlık Mevkii, 105 Ada 132 Parsel
Yüzölçümü : 779,67 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 85.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 5403 Sayılı kanun
Yüzölçümü : 779,67 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 85.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 5403 Sayılı kanun
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 13:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 13:30
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 13:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 13:30
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr Basın no ILN02520040