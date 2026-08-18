AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C.
AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİSATIŞ MEMURLUĞU
2022/188 SATIŞ
AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİSATIŞ MEMURLUĞU
2022/188 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/188 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Elmacık Köyü 127 Ada 18 Parsel
Yüzölçümü : 1.923 m2
Kıymeti : 346.140,00 TL
KDV Oranı : %10
Yüzölçümü : 1.923 m2
Kıymeti : 346.140,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2027 - 15:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2027 - 15:00
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 12/04/2027 - 15:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/04/2027 - 15:00
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli MerkezElmacık Köyü114 Ada 280 Parsel
Yüzölçümü : 391,17 m2
Kıymeti : 391.170,00 TL
KDV Oranı : %10
Yüzölçümü : 391,17 m2
Kıymeti : 391.170,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 15/03/2027 - 13:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/03/2027 - 13:30
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 19/04/2027 - 13:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/04/2027 - 13:30
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli MerkezElmacık Köyü 124 Ada 1 Parsel
Yüzölçümü : 27.484,42 m2
Kıymeti : 4.122.663,00 TL
KDV Oranı : %10
Yüzölçümü : 27.484,42 m2
Kıymeti : 4.122.663,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 15/03/2027 - 14:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/03/2027 - 14:30
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 19/04/2027 - 14:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/04/2027 - 14:30
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Elmacık Köyü 128 Ada 34 Parsel
Yüzölçümü : 1.234,89 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 382.217,00 TL
KDV Oranı : %10
Yüzölçümü : 1.234,89 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 382.217,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2027 - 10:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2027 - 10:00
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 19/04/2027 - 10:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/04/2027 - 10:00
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Elmacık Köyü 134 Ada 16Parsel
Yüzölçümü : 2.426,67 m2
Kıymeti : 2.437.390,00 TL
KDV Oranı : %10
Yüzölçümü : 2.426,67 m2
Kıymeti : 2.437.390,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2027 - 11:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2027 - 11:00
|
2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 19/04/2027 - 11:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/04/2027 - 11:00
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Elmacık Köyü134 Ada 19 Parsel
Yüzölçümü : 726,24 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 732.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Yüzölçümü : 726,24 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 732.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2027 - 12:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2027 - 12:00
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/04/2027 - 12:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/04/2027 - 12:00
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Elmacık Köyü 134 Ada 68Parsel
Yüzölçümü : 736,43 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 747.470,00 TL
KDV Oranı : %10
Yüzölçümü : 736,43 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 747.470,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2027 - 13:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2027 - 13:30
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2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/04/2027 - 13:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/04/2027 - 13:30
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Elmacık Köyü 157 Ada 23 Parsel
Yüzölçümü : 44,21 m2
Kıymeti : 343.420,00 TL
KDV Oranı : %10
Yüzölçümü : 44,21 m2
Kıymeti : 343.420,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2027 - 14:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2027 - 14:30
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2027 - 14:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2027 - 14:30
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Elmacık Köyü 158 Ada 10 Parsel
Yüzölçümü : 49,41 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 262.020,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Yüzölçümü : 49,41 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 262.020,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2027 - 10:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2027 - 10:00
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2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2027 - 10:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2027 - 10:00
10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Aksaray İli Merkez Elmacık Köyü 171 Ada 13ParselAksaray Merkez / AKSARAY
Yüzölçümü : 647,53 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 658.750,00 TL
KDV Oranı : %10
Yüzölçümü : 647,53 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 658.750,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2027 - 11:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2027 - 11:00
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2027 - 11:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2027 - 11:00
11 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçesi Elmacık Köyü 171 Ada 45 Nolu Parsel
Yüzölçümü : 546,92 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 561.440,00 TL
KDV Oranı : %10
Yüzölçümü : 546,92 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 561.440,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2027 - 12:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2027 - 12:00
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2027 - 12:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2027 - 12:00
12 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Elmacık Köyü 171 Ada 47Parsel
Yüzölçümü : 114,45 m2
Kıymeti : 114.450,00 TL
KDV Oranı : %10
Yüzölçümü : 114,45 m2
Kıymeti : 114.450,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2027 - 13:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2027 - 13:30
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2027 - 13:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2027 - 13:30
13 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Elmacık Köyü176 Ada 144Parsel
Yüzölçümü : 1.597,61 m2
Kıymeti : 1.600.160,00 TL
KDV Oranı : %10
Yüzölçümü : 1.597,61 m2
Kıymeti : 1.600.160,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2027 - 14:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2027 - 14:30
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2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2027 - 14:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2027 - 14:30
14 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Elmacık Köyü 179 Ada 114Parsel
Yüzölçümü : 8.500,61 m2
Kıymeti : 6.290.447,00 TL
KDV Oranı : %10
Yüzölçümü : 8.500,61 m2
Kıymeti : 6.290.447,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2027 - 10:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2027 - 10:00
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2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2027 - 10:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2027 - 10:00
15 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Elmacık Köyü 179 Ada 117 Parsel
Yüzölçümü : 507,27 m2
Kıymeti : 507.770,00 TL
KDV Oranı : %10
Yüzölçümü : 507,27 m2
Kıymeti : 507.770,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2027 - 11:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2027 - 11:00
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2027 - 11:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2027 - 11:00
16 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Elmacık Köyü 179 Ada 135 Parsel
Yüzölçümü : 5.907,48 m2
Kıymeti : 1.476.870,00 TL
KDV Oranı : %10
Yüzölçümü : 5.907,48 m2
Kıymeti : 1.476.870,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2027 - 12:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2027 - 12:00
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2027 - 12:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2027 - 12:00
17 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçesi Elmacık Köyü 179 Ada 194 Parsel
Yüzölçümü : 940 m2
Kıymeti : 188.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Yüzölçümü : 940 m2
Kıymeti : 188.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2027 - 13:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2027 - 13:30
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2027 - 13:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2027 - 13:30
18 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Elmacık Köyü 179 Ada 197 Parsel
Yüzölçümü : 3.800 m2
Kıymeti : 760.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Yüzölçümü : 3.800 m2
Kıymeti : 760.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2027 - 14:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2027 - 14:30
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2027 - 14:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2027 - 14:30
19 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Elmacık Köyü 179 Ada 200 Parsel
Yüzölçümü : 6.400 m2
Kıymeti : 1.280.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Yüzölçümü : 6.400 m2
Kıymeti : 1.280.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2027 - 10:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2027 - 10:00
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2027 - 10:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2027 - 10:00
20 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Elmacık Köyü 179 Ada 204Parsel
Yüzölçümü : 6.450 m2
Kıymeti : 1.290.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Yüzölçümü : 6.450 m2
Kıymeti : 1.290.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2027 - 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2027 - 11:00
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2027 - 11:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2027 - 11:00
21 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Elmacık Köyü 181 Ada 7Parsel
Yüzölçümü : 4.620 m2
Kıymeti : 924.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Yüzölçümü : 4.620 m2
Kıymeti : 924.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2027 - 12:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2027 - 12:00
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2027 - 12:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2027 - 12:00
22 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Elmacık Köyü 181 Ada 14 Parsel
Yüzölçümü : 6.014,38 m2
Kıymeti : 1.202.876,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Yüzölçümü : 6.014,38 m2
Kıymeti : 1.202.876,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2027 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2027 - 13:30
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2027 - 13:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2027 - 13:30
23 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Elmacık Köyü 184 Ada 37 Parsel
Yüzölçümü : 6.728,51 m2
Kıymeti : 1.009.276,50 TL
KDV Oranı : %10
Yüzölçümü : 6.728,51 m2
Kıymeti : 1.009.276,50 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2027 - 14:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2027 - 14:30
|
2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2027 - 14:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2027 - 14:30
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr Basın no ILN02528669