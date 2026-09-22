AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

AKSARAY

SULH HUKUK MAHKEMELERİSATIŞ MEMURLUĞU

2025/268 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/268 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.03/07/2026

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Aksaray İli, Merkez Akhisar Köyü Devecik mevkiinde bulunan, 234 ada 81 parsel sayılı taşınmaz 10.861,32 m² yüzölçümlü, tapu kayıtlarında vasfı tarla olarak kayıtlı parseldir. Parsel topoğrafik olarak % 1-2 eğimli, taşsız, strüktürel olarak killi-tınlı-kumlu fraksiyona sahip, işlemeli tarıma uygun, sulama kuyusundan motopomp ile sulanabilen II. sınıf sulu tarım arazisidir. Zeminde iki parça olarak kullanılmakta olup ortasından yol geçtiği görülmüştür.

Adresi : Aksaray İli Merkez İlçe Akhisar Köyü 234 Ada 81 Parsel

Yüzölçümü : 10.861,23 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 6.516.792,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Parsel Akhisar ovası koruma alanı içeresindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 Sayılı kanun kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz. Aksaray Kadastro Müdürlüğü 21.06.2023 Tarih ve 27642 Yevmiye.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 10:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 10:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 10:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 10:02

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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