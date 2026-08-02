Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Sultanhanı ilçesi yakınlarındaki kavşakta meydana geldi. Yakınlarının nişanı sonrası ilçeye dönen Mehmet Ali Aslanhan yönetimindeki 68 AH 300 plakalı otomobil ile İsmail İ.'nin kullandığı 06 BHZ 890 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışma sonucu kazada sürücülerden Mehmet Ali Aslanhan, eşi Ayşe Aslanhan ve kızı Sümeyye Aslanhan yaralandı. İsmail İ. ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Yaralı 3 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 4 çocuk annesi Ayşe Aslanhan, yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.