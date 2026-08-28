Aksaray-Nevşehir kara yolunda, tatile giden bir ailenin otomobili devrilerek takla attı. Kazada sürücü dahil toplam beş kişi yaralandı. Olay, saat 08.30 sıralarında yolun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Kayseri'den Alanya'ya gitmek üzere yola çıkan Faruk Kurum (37), kontrolünü yitirdiği 38 AOU 397 plakalı otomobili kaza yaptı. YARALILARIN DURUMU İYİ Kaza sonucu araçtaki herkes yaralandı. Sürücü Faruk Kurum'un yanı sıra eşi Tuğba Kurum (38) ve çocukları Elisa (2), Eymen (13) ile Benan Kurum (7) de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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