Aksaray’da Akin köyü yolunun 1’inci kilometresinde takla atan otomobildeki iki kuzen hayatını kaybetti. Kaza, 1 Kasım’da saat 07.00 sıralarında meydana geldi.
DHA’nın haberine göre, kaporta ustası Ömer Eroğlu’nun (24) kullandığı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Hurdaya dönen araçtaki sürücü ile halasının oğlu Selman Eroğlu (24), otomobilden fırlayarak yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gültepe köyünde imamlık yapan Selman Eroğlu, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi.
Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınan Ömer Eroğlu da kurtarılamadı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.