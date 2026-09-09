Konya’nın Akşehir Belediyesi’nde siyasi dengeleri değiştirebilecek bir gelişme yaşandı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’den Akşehir Belediye Başkanı seçilen Dr. Ahmet Nuri Köksal ile CHP’li 14 belediye meclis üyesi, partilerinden istifa ederek görevlerine bağımsız olarak devam etme kararı aldı.

“ORTAK İRADEYLE KARAR VERDİK”

Akşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen açıklamada konuşan Belediye Başkanı Ahmet Nuri Köksal, kendisi ve 14 meclis üyesinin CHP’den istifa ettiğini duyurdu.

Kararın ortak iradeyle alındığını belirten Köksal, bundan sonraki süreçte görevlerini bağımsız olarak sürdüreceklerini söyledi. Köksal, “Bağımsız olarak yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“HERKESİN BAŞKANI, HERKESİN BELEDİYESİ”

Yerel yönetim anlayışlarının temelinde “herkesin başkanı, herkesin belediyesi” anlayışının bulunduğunu belirten Köksal, 31 Mart 2024 seçimlerinde farklı siyasi görüşlerden yurttaşların desteğini aldıklarını söyledi.

Seçim sürecinde “Akşehir ittifakı” oluşturduklarını ifade eden Köksal, CHP çatısı altında seçime girdiklerini ve yaklaşık yüzde 43 oyla göreve geldiklerini hatırlattı.

Köksal, belediye hizmetlerinde parti ayrımı yapmadıklarını vurgulayarak, bundan sonraki süreçte de Akşehir için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.