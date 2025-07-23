Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Gazeteci Fatih Altaylı'ya konuştu.

Ağıralioğlu, yeni kurduğu partinin AKP tarafından desteklendiği ve önümüzdeki dönemde AKP'nin yanında saf tutacağı iddialarını reddetti.

İYİ Parti'de birlikte siyaset yaptığı Meral Akşener ve Zafer Partisi'nin 2023 seçimlerindeki Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'la ilgili de ilginç iddialarda bulundu.

Akşener ile Oğan'ın siyaset dünyasında 'leke bıraktığını' iddia eden Ağıralioğlu, "Bizim de 50 milyon dolar alıp seçmeni satacağımızı düşünüyorlar" diye konuştu.

'MERAL AKŞENER İLE SİNAN OĞAN'IN BIRAKTIĞI LEKE'

Altaylı, Ağıralioğlu ile yaptığı görüşmeyi şöyle aktardı:

Anahtar Parti Yavuz Ağıralioğlu, 'AKP'den en çok oyu alacak partiyiz' deyince kendileri ilgili duyulan kaygıları dile getirdim. Herkes partisinin 'AKP tarafından desteklendiğini ya da eninde sonunda destekleyeceğini düşünüyor. Hatta AKP'nin partiyi parasal olarak desteklediğini söyleyenler var' derken lafı ağzıma tıktı.

'Bu bize Meral Akşener ve Sinan Oğan’ın bıraktığı bir leke. Onlar yüzünden herkeste bu kaygı var. Haklılar bizim de 50 milyon dolar alıp seçmeni satacağımızı düşünüyorlar. Ben AKP'ye yaklaşmam, bilirim ki gölgeye sığınanın gölgesi olmaz' diye bir veciz sözle tamamladı.