AKP, seçim yapılmadan TBMM’de 19 milletvekili ve 88 belediye başkanını saflarına kattı. 2023 seçimlerinde dönemin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in listelerinden 44 milletvekili TBMM’ye girdi.

İYİ Parti 16 milletvekilini kaybetti. Bunların 10’u AKP’ye geçti. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’nun CHP listelerinden Meclis’e gönderdiği 10 milletvekilinden 5’i de AKP’ye katıldı.

CHP’den 2, Yeniden Refah Partisi ve DEVA Partisi’nden birer milletvekili de AKP’ye geçti. AKP’ye katılan milletvekili sayısı 19’a yükseldi.

İYİ Parti’den Kürşad Zorlu, Nebi Hatipoğlu, Ahmet Ersagun Yücel, Seyithan İzsiz, Salim Ensarioğlu, Ünal Karaman, Dursun Ataş, Ersin Beyaz, Ömer Karakaş ve Mustafa Gürban AKP’ye geçti. Gelecek Partisi’nden Nedim Yamalı, Serap Yazıcı, Hasan Ekici, İsa Şahin ve Mustafa Bilici; CHP’den Ufuk Çakır ve Nimet Özdemir; YRP’den Suat Pamukçu da AKP saflarına katıldı.

31 Mart 2024 seçimlerinden bu yana AKP’ye geçen belediye başkanı sayısı ise 88’e ulaştı. Bunların 36’sı YRP, 21’i CHP kökenli. Diğerleri İYİ Parti, DEVA, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve bağımsızlardan geldi.