Jeff Bezos’un uzay şirketi Blue Origin, New Glenn roketinin yeniden fırlatılması için belirlediği takvimi erteledi. Daha önce 2026 bitmeden gerçekleştirilmesi hedeflenen uçuş için yeni tarih Ocak 2027 oldu.

Şirketin CEO’su Dave Limp’in çalışanlara gönderdiği bilgilendirme notunu aktaran Financial Times’a göre ertelemenin temel nedeni, Florida’daki fırlatma tesisinin yeniden inşasında yaşanan gecikmeler.

MOTOR TESTİNDE RAMPA AĞIR HASAR GÖRDÜ

New Glenn’in fırlatma rampası, Mayıs 2026’da yapılan motor ateşleme testi sırasında meydana gelen patlamada ağır hasar görmüştü. Roketin söz konusu görevde Amazon’un uzay tabanlı internet hizmeti Leo için 48 uyduyu yörüngeye taşıması planlanıyordu.

Patlamanın ardından Blue Origin, tesisi onarmak ve rampanın yapılandırmasını yeniden düzenlemek için çalışmalara başladı. Özellikle yaz aylarında etkili olan olumsuz hava koşulları, yeniden inşa çalışmalarının planlanandan uzun sürmesine neden oldu.

BEZOS ARALIK AYINI HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Blue Origin’in kurucusu Jeff Bezos, ekim ayında verdiği röportajda New Glenn’in yeniden uçuşu için aralık ayını hedeflediklerini açıklamıştı. Bezos, esprili bir ifadeyle fırlatmanın 31 Aralık’ta bile gerçekleşebileceğini söylemişti. Limp’in son bilgilendirmesine göre yeni takvim, önceki hedefin yaklaşık 10 gün ötesine kaydı.

Limp, ertelemenin şirketin bugüne kadar elde ettiği ilerlemeyi gölgelememesi gerektiğini belirtti. New Glenn’i yeniden uçurmanın Blue Origin’in en önemli önceliği olmaya devam ettiğini vurgulayan Limp, ekibin normal koşullarda yıllar sürebileceği düşünülen çalışmaları yalnızca altı ayda tamamladığını ifade etti.

Erteleme, Amazon’un Leo uydu internet projesini de etkiliyor. Amazon, yörüngeye yerleştirmeyi planladığı uyduların bir bölümünü Blue Origin’in roketleriyle taşımayı hedefliyor.