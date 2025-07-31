CHP’li belediyelere yönelik operasyonların fitilini ateşleyen ve etkin pişmanlıktan yararlandırılarak ev hapsine alınan organize suç örgütü lideri itirafçı Aziz İhsan Aktaş’ın, Apo’nun sekretaryasındaki Veysi Aktaş ile akraba olduklarına dair haberler PKK’lı teröristin avukatlarını rahatsız etti.

‘KAÇ KUŞAK ÖTEDEN’

Asrın Hukuk Bürosu’ndan yapılan açıklamada, “Bu haberlerle algı oluşturularak barış sürecinin hedeflendiği” iddia edildi.

Avukatların açıklamasında şöyle denildi:

“Bu haberlerin içeriklerinde, CHP belediyelerine yönelik soruşturmalara temel teşkil ettiği iddia edilen bir şahıs ile müvekkilimiz Aktaş arasında bağ kurma amacı öne çıkmaktadır. Bulvar gazetelerinin güncel temsilini oluşturan bu medya organlarının özel bir çabayla oluşturduğu ‘haber’, bir algı oluşturma amacını gütmektedir. Ve bu amaca erişmek pahasına basın etiği bir kenara dursun bütün insani ve politik değerleri çiğnemekten sakınmamıştır. Kaç kuşak öteden akrabalık bağını öne çıkararak oluşturulan bilgi çarpıtması ve yönlendirmeyle kendince, CHP kamuoyu ile barış süreci arasında mesafe oluşturmaya çalıştıklarını iyi anlıyoruz.”