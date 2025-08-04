Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik operasyonda organize suç örgütü lideri olmaktan tutuklandıktan sonra itirafçı olup CHP’li belediye başkanlarının tutuklanmasını sağlayan ve karşılığında etkin pişmanlıktan yararlandırılarak ev hapsine alınan Aziz İhsan Aktaş’ın tecavüzden yargılandığı ortaya çıktı.

Aktaş’ın, Diyarbakır’da akrabası Veysi Aktaş’ın tutuklanmasından sonra ailesiyle birlikte göç ettikleri Osmaniye’de bir kız çocuğuna tecavüz ettiği belirlendi.

GÖÇ ETTİLER

Öcalan’ın sekretaryasındayken geçtiğimiz günlerde infazını tamamladığı için tahliyesine karar verilen akrabası Veysi Aktaş’ın 1994 yılında tutuklanması üzerine bölgedeki olağanüstü hal şartlarından dolayı Aziz İhsan Aktaş ve ailesi de aynı yıl içinde Diyarbakır’ı terk edip Osmaniye’ye göç etti. Ancak Aktaş göç ettikleri yıl Osmaniye’de ikamet ederken 15 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz etmek suçundan gözaltına alındı. 26 Ağustos 1994 günü küçük kız çocuğu Adli Tıp’a sevk edildi.

18 YAŞINDAYDI

O tarihte 18 yaşında olan Aktaş’tan kızın ailesi ve küçük kız şikâyetçi oldu. Aktaş hakkında Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca “Reşit olmayan mağdureyi rızası ile alıkoymak, ırza geçmek ve kızlık bozmak, kavgada korkutmak maksadıyla bıçak çekmek, adiyyen müessir fiil, kavgada korkutmak maksadıyla silah boşaltmak” suçlarından dava açıldı. Aktaş savunmasında kızın yaşının küçük olduğunu bilmediğini ve rızasıyla birlikte olduklarını söyledi. Yargılama devam ederken küçük kız ve ailesi şikâyetinden vazgeçince 5 yıl süren yargılama sonunda ve yasa gereğince Aziz İhsan Aktaş hakkında 7 Aralık 1999 günü mahkeme beraat kararı verdi.

Sevgilisini hamile bıraktı çalışanıyla evlendirip bir de ismini değiştirdi

Evli ve 5 çocuk babası 49 yaşındaki Aziz İhsan Aktaş, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Gökçe G.’yi hamile bıraktığı için eşi ve çocukları duymasın diye şirket çalışanlarından biriyle resmi olarak apar topar evlendirmek zorunda kalmıştı. Ardından da gayrı meşru ilişkisinden hamile bıraktığı sevgilisine Beşiktaş Belediyesi’nden 14 milyon liralık ihale aldı.

ŞEYTANİ PLAN

Sevgilisi adına kurduğu İldeniz Organizasyon adına aldığı ihalenin reklam ve organizasyon işleri olduğu belirlendi. Gayrı meşru ilişkiden dünyaya gelen bebeği için şeytani plan hayata geçiren Aktaş, sevgilisi Gökçe’yi Aktaş Grup bünyesinde çalışan Şaban Ü. ile resmi olarak evlendirdi. Ancak Şaban Ü.’ye önce adını ve soyadını Aziz İhsan Aktaş olarak değiştirmesini istedi. Böylece bebeğin nüfustaki kaydında çocuğun babası, kendi ismini taşıyan biri oldu. Aktaş’a yürüten KOM savcıları tarafından bu husus da sorguda soruldu. Ancak Aktaş, bunun özel ailevi bir mesele olduğu ve soruşturma ile alakalı olmadığı için bu soruya cevap vermek istemediğini belirterek susma hakkını kullandığı belirtti.

RIZASI VAR DEDİ, KIZIN YAKINLARINA SALDIRDI

Osmaniye 1’inci Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Aziz İhsan Aktaş, mahkemedeki savunmasında rıza olduğunu savundu. Aktaş, olay nedeniyle kızın yakınlarının kendisine saldırdığını, kendisini savunmak için bırak çekip silah sıktığını savundu.