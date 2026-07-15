Gaziosmanpaşa Davasında ikinci günündeki duruşmada Aziz İhsan Aktaş’ın şirketinde müdürlük yapan Özer Ayık SEGBİS ile savunma yaptı. Hakan Bahçetepe ile birlikte 9 kişinin yargılandığı davada Ayık, “Yemin ederek söylüyorum; bana hiç kimse böyle bir talimat vermedi ben de kimseden almadım” dedi.

10’ncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Ayık, Hakan Bahçetepe’ye rüşvet verdiği iddialarıyla ilgili, “Ben isteseydim etkin pişmanlıktan yararlanabilirdim. Yemin ederek söylüyorum: Bana hiç kimse böyle bir talimat vermedi ben de kimseden almadım” dedi.

PARA NEREDE?

Davada önceki gün ise Aziz İhsan Aktaş’ın ortağı ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile fotoğrafı bulunan Gürkan Dölekli beyanda bulundu.

Erdal Celal Aksoy’un Aziz İhsan Aktaş’a “Para verdiğinizi iddia ediyorsunuz. Para nerede? Kime verdiniz?” sorusu üzerine Aktaş, “Gürkan Dölekli verdi parayı siz almadıysanız o zaman Ekrem İmamoğlu’na gitmiştir” dedi. Dölekli ise, “Kesinlikle üstüne basarak tekrarlıyorum ben kesinlikle kimseye rüşvet vermedim. Ben o tarihlerde İngiltere’ye uçtum. Uçuş bilgileri mahkemeye sundum. Ben asla kimseye para vermedim. Hiçbir şekilde kimseye para vermedim. Ne Baki Aydöner’e Ne Seza Büyükçulha’ya ne de Erdal Celal Aksoy’a para verdim” dedi.