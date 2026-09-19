Aziz İhsan Aktaş’a yönelik suikast hazırlığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Selahattin Yılmaz ve Cem Duman’ın avukatları, tutukluluk kararlarına itiraz etti. Mahkeme, yapılan değerlendirme sonucunda iki sanığın da tahliyesine hükmetti. Kararın ardından Cem Duman’ın cezaevindeki işlemleri tamamlanarak serbest bırakıldığı bildirildi.

YILMAZ CEZAEVİNDE KALACAK

Tahliye kararı verilen Selahattin Yılmaz ise başka bir dosya kapsamında hükümlü olduğu için cezaevinden çıkamayacak. Böylece suikast iddiasına ilişkin dosya kapsamında Duman tahliye edilirken, Yılmaz’ın cezaevi süreci diğer dosyadaki kesinleşmiş hükmü nedeniyle devam edecek. Davanın ilk duruşmasında 8 tutuklu sanıktan 6’sı için de tahliye kararı verilmiş, Yılmaz ve Duman’ın tutukluluklarının devamına hükmedilmişti. Son kararla birlikte dosyada tutuklu sanık kalmadı.