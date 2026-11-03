Büyük Okyanus'un açıklarında yer alan ve Izu Adaları zincirinin en güney ucunu oluşturan Aogashima, iç içe geçmiş iki aktif volkanik kraterden meydana gelen jeolojik yapısıyla dünyanın en izole yerleşim alanları arasında gösteriliyor. Yaklaşık 3,5 kilometre uzunluğunda ve 2,5 kilometre genişliğindeki ada, dik kayalıklarla çevrili devasa bir volkanik çanak görünümü sergiliyor.

KRATER İÇİNDE YÜKSELEN İKİNCİ BİR VOLKANİK OLUŞUM

Aogashima'yı benzer coğrafi yapılardan ayıran temel unsur, ana krater tabanının tam merkezinde "Maruyama" adı verilen ikinci bir volkanik koninin yükselmesi olarak kaydediliyor. Bu jeomorfolojik yapı, dışarıdan bakıldığında devasa bir doğal havzanın içine yerleşmiş bağımsız bir tepe görüntüsü oluşturuyor. Ziyaretçiler, yürüyüş parkurları ve Oyama Gözlem Parkı üzerinden çift krater morfolojisini inceleme imkânı buluyor.

1785 PATLAMASININ ARDINDAN 50 YIL BOŞ KALDI

Adanın kayıtlı tarihinde en kritik kırılma noktası 1781-1785 yılları arasında yaşanan yoğun volkanik hareketlilik oldu. 1783'te meydana gelen lav akıntılarının ardından adadaki 63 hanenin tamamı tahliye edildi. 1785 yılında gerçekleşen büyük patlamada ise yaklaşık 140 kişi yaşamını yitirdi. Hayatta kalan ada sakinlerinin Hachijojima'ya nakledilmesinin ardından Aogashima yaklaşık 50 yıl boyunca tamamen insansız kaldı. Yeniden iskâna açılan ada, günümüzde aktif volkan statüsünde sismik olarak izlenmeye devam ediyor.

JAPONYA'NIN EN DÜŞÜK NÜFUSLU BELEDİYESİ

2025 yılı resmi nüfus sayımı verilerine göre Aogashima'da 168 kişi ikamet ediyor. Bu veriyle ada, Japonya genelindeki belediyeler arasında en düşük nüfusa sahip idari birim olma özelliğini koruyor. Nüfus istatistikleri, yerleşimin kademeli bir gerileme sürecinde olduğunu ortaya koyuyor. 1995'te 237 olan nüfus, 2000'de 203'e, 2015'te 178'e, 2020'de ise 169'a indi. Adada yaşayanların yaklaşık 100'ünü yerel halk oluştururken, kalan nüfus kamu görevlileri ve geçici personelden meydana geliyor.

IŞIK KİRLİLİĞİNDEN UZAK GÖZLEM ALANI

Büyük yerleşim merkezlerinin ışık kirliliğinden tamamen yalıtılmış bir konumda bulunması, adayı astronomik gözlem faaliyetleri açısından elverişli bir merkez haline getiriyor. Meteorolojik şartların uygun olduğu dönemlerde Samanyolu galaksisi çıplak gözle takip edilebilirken, Canopus yıldızı ve Perseid meteor yağmurları adadaki gözlem noktalarından kesintisiz izlenebiliyor.

Tokyo'dan adaya doğrudan kara veya hava yolu bağlantısı bulunmuyor. Ulaşım operasyonları, 70 kilometre kuzeydeki Hachijojima Adası üzerinden aktarmalı olarak yürütülüyor. Hachijojima'dan kalkan 9 yolcu kapasiteli helikopter seferleri hava şartlarının elverişli olması durumunda 20 dakikada adaya varıyor; ancak biletler haftalar öncesinden tükeniyor. Haftada dört veya beş gün düzenlenen 2,5 saatlik feribot seferleri ise adada doğal bir limanın bulunmaması ve çevredeki güçlü okyanus dalgaları sebebiyle sıklıkla iptal edilmek zorunda kalıyor.