İBB soruşturmaları kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın avukatı Cihan Ünal müvekkilinin iki geçirmiş olduğu akut lösemi ve lenfoma hastalıklarını olduğunun altını çizerek tahliye talebinde bulundu.

Avukatları yaptıkları açıklamada, "Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere, Mehmet Murat Çalık, 23 Mart 2025 tarihinden bu yana tutuklu bulunmaktadır. Ancak müvekkilimizin geçmişte iki kez geçirmiş olduğu akut lösemi ve lenfoma hastalıkları ile halihazırda yaşadığı hızlı kilo kaybı ve tiroit rahatsızlığı gibi ciddi sağlık sorunları, tutukluluğun devamının hayati risk oluşturacak boyuta ulaştığını göstermektedir." dedi.

"AĞIR HASTALIKLARI NEDENİYLE TSK TARAFINDAN ASKERLİKTEN MUAF TUTULMUŞ KİŞİDİR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Mehmet Murat Çalık, geçirdiği ağır hastalıklar nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından askerlikten muaf tutulmuş bir kişidir. Uzman hekimlerce yapılan değerlendirmelere göre, tutuklandığı tarihten itibaren yaşadığı yaklaşık 15 kiloluk kilo kaybı, özellikle cezaevi ortamındaki yetersiz koşullar nedeniyle hastalıklarının nüksetme riskini ciddi şekilde artırmıştır. Müvekkilin yaşı da dikkate alındığında, hastalığın yeniden ortaya çıkması durumunda hayati tehlikeyle karşı karşıya kalacağı açıktır.

Bu nedenlerle, 17 Haziran 2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 103. maddesi uyarınca müvekkilimizin tahliyesini talep etmiş bulunmaktayız. Cezaevi koşulları sağlık durumu açısından uygun değildir ve geri döndürülemez sonuçlar doğurmadan önce tedbir alınması gerekmektedir.

Hukukun temel ilkeleri ve insan haklarına saygı çerçevesinde, Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumu gözetilerek adli kontrol tedbiri uygulanmak suretiyle serbest bırakılması en adil çözüm olacaktır.