Bodrum'da tatil için gelen beş genç, Akvaryum Koyu'nda denize girdikten sonra dönüş yolunu kaybederek dik ve ormanlık arazide mahsur kaldı. Olay, saat 21.30 sıralarında Bitez Mahallesi'nde yaşandı. Gençlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, Sahil Güvenlik, SAR Arama Kurtarma ve MAG-AME ekipleri sevk edildi.

Karadan ve denizden başlatılan kurtarma çalışmaları, sarp ve kayalık arazinin zorlu doğa koşullarına rağmen yürütüldü. Ekipler, yaklaşık 3 saatlik yoğun çabanın ardından gençlerin bulunduğu noktaya ulaştı.

Gençler güvenli bir şekilde bölgeden tahliye edilerek Bitez Limanı'na getirildi. Limanda yapılan kontrollerde, beş gencin sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluk olmadığı tespit edildi.

"FARKLI BİR YOLDAN GİTME KARARI ALDIK, BU YANŞ OLDU"

Kurtarılan gençlerden Kutay Tacal, yaşananları ve ekiplerin yardımını anlattı. Tacal, "Akvaryum Koyu'na yüzmeye gittik. Sonrasında farklı bir yoldan gitme kararı aldık, bu yanlış oldu. Şarjlarımız çok azdı fenerimizde olmadığı için hava kararınca geri dönüşümüzü bulamadık, kaybolduk. Ekipler çok yardımcı oldu, bizi çok iyi şekilde yönettiler" dedi.

Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Yetkililer, özellikle akşam saatlerinde ve hava karardığında bilinmeyen arazilere girmemenin önemini vurguladı.