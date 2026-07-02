BABA OĞUL BAĞ BAHÇEYİ GEZDİ

Oyuncunun paylaşımlarında ayrıca tavuklar ve horozlar gibi çiftlik hayatına dair detaylar da yer alırken, ailesinin yaz aylarında Akyaka’ya gelerek kendisine eşlik ettiği öğrenildi.