KAAN URGANCIOĞLU AKYAKA'YA YERLEŞTİ
Başarılı oyuncu Kaan Urgancıoğlu, yoğun set temposuna ara vererek Muğla’nın Akyaka bölgesine yerleşti. “Yargı” dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Urgancıoğlu, baba olduktan sonra yaşamında önemli bir değişikliğe giderek daha sakin bir hayatı tercih etti.
Kaan Urgancıoğlu, oğlu Ardıç’ın dünyaya gelmesinin ardından İstanbul’daki yoğun ve stresli yaşamını geride bırakarak Muğla Akyaka’da doğayla iç içe bir hayat kurdu.
KAAN URGANCIOĞLU OĞLUYLA NAR TOPLADI
Ünlü oyuncu, zamanının büyük bölümünü bağ ve bahçe işleriyle geçiriyor.
Sosyal medya hesabından sık sık yeni yaşamından kesitler paylaşan Urgancıoğlu’nun, oğlu ve köpeğiyle birlikte doğada geçirdiği anlar takipçileri tarafından ilgiyle karşılanıyor.
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BABA OĞUL BAĞ BAHÇEYİ GEZDİ
Oyuncunun paylaşımlarında ayrıca tavuklar ve horozlar gibi çiftlik hayatına dair detaylar da yer alırken, ailesinin yaz aylarında Akyaka’ya gelerek kendisine eşlik ettiği öğrenildi.
OĞLU DALINDAN TOPLANAN MEYVELERİ YEDİ
Kaan Urgancıoğlu ve oğlunun bahçe keyfi
Ocak ayında ekranlara dönme ihtimaline dair konuşan Urgancıoğlu, “Yaza belki yeni projeler gelebilir” ifadelerini kullanmıştı. Ünlü oyuncunun yeni yaşam tarzı ve doğayla iç içe paylaşımları hayranları tarafından yakından takip ediliyor.
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