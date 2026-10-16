AKYAZI SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

AKYAZI(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2026/5 Tereke Tasfiye

13/10/2026

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ ve

BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLANI

Akyazı Sulh Hukuk Mahkemesinin 11/02/2025 tarih ve 2022/15 tereke esas, 2025/1 karar sayılı ilamı ile muris Tayfun ŞAHİN'in terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş ve tasfiye işlemleri yukarıdaki dosya numarası ile memurluğumuzca yürütülmektedir.

Yukarıda adı yazılı miras bırakanın terekesinin tasfiyesinde basit tasfiye usulünün uygulanmasına karar verilmiştir. Bu sebeple alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyesinin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İcra ve İflas Kanununun 166.ve 218'inci maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

e-imzalıdır

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