Bir Türk ticaret gemisinin Bodrum’a 4 mil uzaklıkta karaya oturması ile yaşanan Kardak krizinin üzerinden 30 yıl geçti.. Kriz Yunanistan’ın Türkiye’ye ait Kardak kayalıklarının kendi karasularında olduğunu öne sürüp gemiye yardımı engellenmesi ile başladı. Kalimnos adası Belediye Başkanı ile bir papaz ve Yunan TV ekipleri de Kardak’a Yunan bayrağı dikti, Yunanistan askeri birlik de gönderdi.

ACİL TOPLANTI YAPILDI

Bu gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 29 Ocak 1996 gecesi Ankara’da dönemin Başbakanı Tansu Çiller, Dışişleri Bakanı Deniz Baykal ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede Türkiye’nin Kardak kayalıklarına asker çıkarması ve Yunan bayrağının indirilip Türk bayrağının dikilmesi kararlaştırıldı.

Deniz üsteğmenler Ali Türkşen ve Ercan Kireçtepe komutasındaki 12 SAT komandosu 30 Ocak gecesi İstanbul’dan Bodrum’a gitti. SAT komandoları havaalanından Gümüşlük’e geçti.

SAT timi, 31 Ocak 1996 sabahı şafak sökerken Kardak’a doğru yola çıktı. Tüm hazırlıklar yapıldıktan sonra Üsteğmen Ali Türkşen telsizden “Hareket ettik” anlamında “Şimşek 1” anonsunu yaptı. Adaya çıkılınca “Şimşek 2” anonsu geldi. Komandolar Yunan bayrağını indirdi.

ARADAN SIZIP ADAYA ÇIKTILAR

Üsteğmen Türkşen telsizin mandalına bastı ve “Şimşek 3” anonsu yaptı. Bu anons Türk bayrağının Kardak kayalıklarına dikildiğini haber veren parolaydı. Bölgede bulunan Deniz Kuvvetlerine ait 7 gemi ile denizaltı ve hücumbotlardan sevinç çığlıkları yükseldi.

SAT’lar kayalıkları abluka altına alan Yunan hücumbotlarının arasından sızıp adaya çıkmıştı. Karşı adadaki Yunan askeri bu sızmadan hava aydınlanınca haberdar oldu. Şimdi iki adadan birinde Yunan, diğerinde Türk komandolar vardı. İki ülke arasında diplomatik temaslar başladı askerler tahliye edildi ve kriz sona erdi…

Benzini ceplerinden aldılar

SAT komandolarının Kardak’a gidecekleri Zodiac botlar kıyıdaydı ama depoları boş, benzinleri yoktu. O sırada Oramiral Erkaya, Üsteğmen Ali Türkşen’i aradı ‘Evladım yola çıktınız mı?’’ diye sordu. Türkşen, “Benzinimiz yok” diyemedi, “Hareket ediyoruz komutanım” cevabını verdi.

Daha sonra tuğmiral rütbesine kadar terfi eden ve Beykoz SAT Komando Komutanı olan, o günün Üsteğmen’i Ercan Kireçtepe en yakın akaryakıt istasyonuna gitti. Cebinden kredi kartını çıkardı ve o günün parasıyla, 16 milyon 730 bin lira ödeyerek yakıt aldı. Zodiac’ın depoları dolduruldu.

Kahramanları hapse attılar

O günlerde Kardak kayalıklarına çıkan timin başında bulunan Ali Türkşen ve Ercan Kireçtepe yıllar sonra kumpas davalarından tutuklandı. Ercan Kireçtepe 5 yıl, Ali Türkşen ise 3.5 yıl cezaevinde kaldı. Daha sonra ikisi de beraat etti.

Türkşen Albay, Kireçtepe ise Tuğamiral rütbesinden emekli oldu. Astsubay olan 9 SAT komandosu da emekliye ayrıldı. Somali’deki THY bürosunda güvenlik şefi olan astsubay Sadettin Doğan ise bu ülkede yaşanan terör saldırısında hayatını kaybetti.

Dün 30 yıl önce ‘kaya parçası’ demeyip karasularımızdaki Kardak’a sahip çıkan, operasyon düzenleyen, bayrağını diken Türkiye...

Bugün Ege’deki 20 adasını Yunanistan’a kaptıran, “Keçi otlayan adalar için savaş mı yapalım” yorumlarının normal karşılandığı Türkiye...