Liverpool, 2022 yazında Benfica’dan 64 milyon sterlin karşılığında kadrosuna kattığı Darwin Nunez’in satışında Al Hilal ile anlaşmaya vardı. Sky Italy'nin haberine göre Suudi Arabistan temsilcisi, Uruguaylı forvetin maaş taleplerini kabul etti ve transfer için toplam maliyeti 65 milyon Euro'ya kadar çıkabilecek bir teklif sundu.

Anlaşmaya göre, Al Hilal, Liverpool’a 53 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek. Performansa dayalı 12 milyon Euro'yu bulan bonuslarla birlikte bu rakam yaklaşık 65 milyon Euro'ya kadar yükselebilecek.

NUNEZ HENÜZ ONAY VERMEDİ

Taraflar kulüpler düzeyinde anlaşsa da, Liverpool’a henüz oyuncunun transferi onayladığı yönünde resmi bir bildirim ulaşmadı. Nunez’in teklifi değerlendirip kısa süre içinde kararını açıklaması bekleniyor. Bu sırada İtalya’dan Milan’ın da oyuncuyla ilgilendiği ancak Al Hilal’in teklif ettiği rakamlara yaklaşmalarının mümkün olmadığı ifade edildi.

LIVERPOOL KARNESİ: 40 GOL, KARİŞIK PERFORMANS

Darwin Nunez, Liverpool formasıyla çıktığı 143 maçta 40 gole imza attı. İlk sezonunda zaman zaman eleştirilse de Jürgen Klopp’un son yılında 18 golle önemli katkılar verdi. Ancak Arne Slot’un göreve geldiği geçtiğimiz sezonda yalnızca 7 gol kaydedebildi.

Yine de bazı maçlarda kritik anlarda sahneye çıkan Nunez, özellikle Brentford karşısında attığı uzatma dakikası golleriyle Liverpool’a galibiyet kazandırmıştı.

KULÜP BÜYÜK ZARARDA

Liverpool, Nunez’i Benfica'dan 85 milyon Euro'ya transfer etmiş, bu rakama önemli bonuslar da eklenmişti. Liverpool Al Hilal'den Nunez için bonusları bile alsa 20 milyon Euro zarar edecek.