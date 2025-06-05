UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG) 5-0 yenilen ve Serie A'da şampiyonluğu son haftada Napoli'ye kaptıran Inter'de teknik direktör Simone Inzaghi dönemi kapanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde İtalyan ekibi ve taraftarlara yayımladığı mesaj ile veda eden Inzaghi'nin yeni takımı belli oldu.

MAAŞI DUDAK UÇUKLATTI

Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Jorge Jesus ile yollarını ayıran Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Hilal, teknik direktörlük görevine Simone Inzaghi ile el sıkıştı. Resmi hesaplarından İtalyan çalıştırıcı ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıklayan Al Hilal, yönetimi, sosyal medyadan bir video ile transferi duyurdu.

49 yaşındaki teknik adam, Al Hilal ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İtalyan basınına göre deneyimli çalıştırıcı, yıllık 25 milyon Euro kazanacak.