Suudi Arabistan futbolunun yükselen devi Al Hilal, Milan’ın yıldız sol beki Theo Hernández’i kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Fransız oyuncunun Serie A macerası sona ererken, 27 yaşındaki futbolcu yeni kariyer rotasını Saudi Pro League olarak belirledi.

TRANSFERİN DETAYLARI: 25 MİLYON EURO, DEV MAAŞ

Theo Hernández’in transferi için Al Hilal, Milan’a yaklaşık 25 milyon euro bonservis ödeyecek. Fransız futbolcu ise yeni kulübüyle yıllık 20 milyon euro kazanacağı bir sözleşmeye imza attı. Bu rakamın 18,5 milyon euroluk kısmı net maaş, kalanı ise performansa dayalı bonuslardan oluşuyor. Sözleşme süresi ise üç yıl olarak belirlendi.

MİLAN’DAN VEDA MESAJI: 'BAŞARILAR DİLİYORUZ'

AC Milan kulübü transferi resmen duyururken, “Theo Bernard François Hernández’in oyuncu lisansının Al Hilal SC’ye satışı tamamlanmıştır. Kendisine kulübümüzde geçirdiği altı yıl için teşekkür ediyor ve kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

MİLAN’DA UNUTULMAZ BİR SERÜVEN

Theo Hernández, Milan formasıyla 262 maçta 34 gol ve 45 asist kaydederek kulüp tarihine adını yazdırdı. 2019 yılında Real Madrid’den transfer edilen oyuncu, 2022’de Serie A şampiyonluğu ve 2025’te İtalya Süper Kupası zaferlerinde önemli pay sahibi oldu.

'MİLAN HER ZAMAN KALBİMDE OLACAK'

Theo, sosyal medya üzerinden yaptığı duygu yüklü veda paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“2019’da bu kulübe hayaller, tutku ve coşkuyla geldim. Altı yılın ardından ayrılık vakti geldi. Milan formasıyla kazandığımız Serie A şampiyonluğu, Süper Kupa ve birlikte ter döktüğüm harika takım arkadaşlarıyla geçirdiğim her an unutulmaz. Özellikle de Paolo Maldini’ye yakınlığı, vizyonu ve liderliği için sonsuz teşekkür ederim.”

Hernández ayrıca ayrılığın kolay bir karar olmadığını belirterek, kulüp yönetiminin son dönemdeki kararlarının kendi değerleri ve hedefleriyle örtüşmediğini ifade etti.