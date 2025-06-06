Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunda büyük rol oynayan Nijeryalı golcü Victor Osimhen, kiralık sözleşmesini tamamlayarak Napoli'ye döndü. İtalyan ekibinin 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini talep ettiği yıldız golcü için sarı-kırmızılı ekip tüm imkanlarını seferber etti.

Transferde Galatasaray'a rakip olan Al-Hilal, Napoli'ye 65 milyon Euro bonservis bedeli teklif ederken Osimhen'e ise yıllık 26 milyon Euro ve bonuslar içeren bir sözleşme önerdi. Ancak hem İtalyan ekibi hem de Nijeryalı yıldız bu teklifi kabul etmedi.

PAHALI GELDİ

Footmercato'dan Santi Aouna'nın haberine göre Al Hilal Victor Osimhen’i transfer etme yarışından çekildi. Güncel teklif ile Nijeryalı golcüye 35 milyon Euro öneren Suudi yetkililer yüksek beklentiler nedeniyle geri adım attı. Napoli'nin de 75 milyon Euro'da ısrarcı olması nedeniyle Osimhen’in çok pahalı olduğunu düşünen Al-Hilal yönetimi farklı santrforlara yönelecek.

Suudi yetkililer bu doğrultuda Darwin Nunez için harekete geçerek Osimhen'den vazgeçti.

Galatasaray'ın en önemli rakibi transferden çekilirken sarı-kırmızılı ekibin eli güçlendi. Galatasaray'ın son teklifi 20 milyon Euro maaş ve bonuslar olurken Napoli'ye ise taksitler halinde 65 milyon Euro bonservis bedeli ödenmesi planlanıyor.