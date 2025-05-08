Beşiktaş'ın kiralık olarak yolladığı ve bonservis kazanmayı beklediği Al-Musrati'den kötü haber geldi.
Monaco'nun geçtiğimiz hafta St. Etienne'le deplasmanda oynadığı maça yedekler arasında başlayan ve oyuna sonradan dahil olan Al-Musrati maça devam edememişti.
Fransa Ligue 1'de hafta sonunda Lyon'la karşılaşacak Monaco'da Al-Musrati'nin son durumu belli oldu.
SEZONU KAPATTI
Fransız basınından Nice-Matin'in haberine göre St. Etienne maçında sakatlanan Al-Musrati'nin baldırında yaşadığı sorun nedeniyle son antrenmana katılmadığı belirtildi. Haberde, deneyimli orta sahanın sakatlığı nedeniyle sezonun kalan bölümünde forma giyemeyeceği ifade edildi.
Beşiktaş'tan kiralık olarak Monaco'ya imza atan Al-Musrati, 11 maçta,1 gol ve 1 asist kaydetti.