Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada eski sevgilisi Berk Çetin tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığını duyurdu.

(Danla Bilic)

Bilic, daha önce hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Çetin’in kararı birçok kez ihlal ettiğini, son olarak bir spor salonunun güvenlik kameraları önünde kendisine fiziksel saldırıda bulunduğunu belirtti.

Bilic’in açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bulurken, konuya ilişkin bir destek mesajı da sosyal medya fenomeni Ala Tokel’den geldi. Tokel, yaptığı paylaşımda Berk Çetin’in kendisine de ulaşmaya çalışarak Bilic’e yakınlık kurmak istediğini iddia etti.

(Ala Tokel)

Sosyal medya kullanıcıları olaya tepki göstererek Bilic’e destek mesajları yağdırdı. Hukuki sürecin işlediği öğrenildi.

Danla Blic ve Ala Tokel'in yakın arkadaş olduğu biliniyordu. ikili, son dönemde arkadaşlığına ara vermişti.