Tanınan yapımlarla ekranlara gelen oyuncu Öykü Çelik, özel hayatıyla yeniden gündem oldu. Yaklaşık üç yıl önce suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın oğlu Ali Çakıcı ile aşk yaşadığını sosyal medya paylaşımıyla duyuran Çelik, ilişkisini evlilik yoluna taşımış ve aldığı evlilik teklifine "evet" demişti. Öykü Çelik ile Ali Çakıcı'nın ilişkilerinin sona erdiği öğrenildi. YENİDEN EKRANLARA DÖNME KARARI ALDI Birsen Altuntaş'ın haberine göre son dönemde ağırlıklı olarak sinema projelerinde yer alan Çelik, yeniden televizyon dizilerine dönme kararı aldı. Londra'da yaşamını sürdüren oyuncu, Türkiye'yi çok özlediğini belirterek yeni sezon için görüşmelere başladığını açıkladı.

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