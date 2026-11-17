Bursa'nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi 261’inci Sokak’ta bulunan bir mobilya fabrikasında yaklaşık 7 aydır ödemelerini alamadıklarını belirten nakliyeciler, alacaklarını istemek üzere fabrikaya gitti. Nakliyeciler ile iş yeri sahipleri arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. MAKET BIÇAĞIYLA YARALANDI Sopa ve maket bıçaklarının kullanıldığı olayda fabrika sahipleri Bahattin A. (48) ve Yusuf A. (38), vücutlarının çeşitli bölgelerinden maket bıçağıyla yaralandı. Kavgada 3 kişi de darbedilerek yaralandı. 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Çevredekilerin ihbarı üzerine fabrikaya çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle sona eren kavganın ardından yaralı 5 kişi ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların da aralarında bulunduğu toplam 8 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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