Alacak kavgasında 2 kardeş tüfekle vuruldu

Olay, saat 22.00 sıralarında Akyer Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Günay K., alacak verecek meselesi yüzünden Tayfun Ç. ile kardeşi Suat Ç. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Günay K., av tüfeğiyle Tayfun Ç. ve Suat Ç.'yi bacaklarından vurdu. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Tayfun Ç. ile Suat Ç., ambulansla Menteşe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan iki kardeşten Tayfun Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayın ardından Günay K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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