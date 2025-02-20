Olay, saat 02.30 sıralarında, 687/1 Sokak'ta meydana geldi. Ferhat D., kendisine borcu bulunduğunu öne sürdüğü Eren Karaman ile sokakta buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Ferhat D. yanındaki tabancayla Karaman'ı göğsünden ağır yaralayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalesini yaptığı Karaman'ı, ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırdı. Karaman'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ile Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla Ferhat D.'nin yeri tespit edildi. Torbalı'da bir köy evinde saklandığı belirlenen Ferhat D., polisin operasyonuyla yakalandı. Ferhat D.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.