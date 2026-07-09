Olay, dün akşam saatlerinde İpekyolu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine sopa ve yumruklarla saldırdı.

3 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürerken, kavga anının çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği öğrenildi. Görüntülerde iki grubun birbirine saldırdığı ve bazı kişilerin sopa kullandığı görüldü.