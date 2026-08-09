Merkeze bağlı Gençosman köyünde Osman B. (54) ile Murat A. (47) ve Ali S. (40) arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.
ATEŞ EDİP KAÇTI
Kavgaya dönüşen olayda Osman B. yanındaki silahla Murat A. ve Ali S'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Murat A. ve Ali S'nin yaşamını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekipleri Osman B'yi kent merkezinde saklandığı evinde yakaladı.