Tokat’ın Pazar ilçesinde meydana gelen olayda, Mehmet Çokyaman (76) ile oğlu L.Ç. (50), aralarında husumet bulunan akrabaları Y.Ç. (49) ve arkadaşı M.A.Ş. (31) ile karşılaştı. Taraflar arasında alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada Mehmet Çokyaman, L.Ç., Y.Ç. ve M.A.Ş. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan kontrolde tabancayla vurulduğu belirlenen Mehmet Çokyaman’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Y.Ç.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin çok yönlü soruşturması sürüyor.