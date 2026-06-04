Mardin’in Kızıltepe ilçesi Ersoylu Mahallesi 115. Sokak'ta meydana gelen olayda iddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü.
Kavgada H.Ç. (42), Ş.Ç. (53), M.A.S. (30) ile Mehmet Akif Sarıboğa (32), tabancalardan çıkan kurşunlarla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mehmet Akif Sarıboğa, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sarıboğa'nın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.
Yaralılardan H.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.