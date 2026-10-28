Manisa’nın Soma ilçesinden Ankara’ya yürüyüş başlatan İmbat Madencilik işçileri, güzergâhta biber gazlı müdahaleye maruz kaldıklarını ve otobüs bulmakta sorun yaşadıklarını söyledi. Madenciler, “Bize biber gazıyla müdahale ediliyor. Geldiğimiz nokta bu” sözleriyle tepki gösterdi.

Maaş ve işçilik alacaklarının bir yılı aşkın süredir parça parça ödendiğini belirten işçiler, alacaklarının ödenmesi talebiyle Ankara yoluna çıktı. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölgesi Şubesi öncülüğünde düzenlenen basın açıklamasının ardından yürüyüşe geçen madenciler, Maden Şehitliği’ni ziyaret ederek hayatını kaybeden arkadaşlarını andı.

Yürüyüş sırasında güvenlik güçlerinin engellemesiyle karşılaşan işçiler, yollarına devam etti. Kırkağaç çamlık mevkisinde mola veren madenciler, biber gazıyla müdahaleye maruz kaldıklarını belirterek yürüyüşü sürdürmekte kararlı olduklarını ifade etti.

ANKARA’YA GİTMEK İÇİN OTOBÜS BULAMADILAR

Yürüyüşün 17’nci kilometresindeki bir tesiste akşam yemeği molası veren işçiler, Ankara’ya ulaşmak için otobüs firmalarından araç temin edemediklerini bildirdi. Araç bulunması durumunda ise otobüsün Ankara yerine Kırkağaç Çamı’na yönlendirilmesinin istendiğini öne sürdü.

Madencilerin, karşılaştıkları engellere ve ulaşım sorununa rağmen Kırkağaç Bakır mevkisindeki tesiste bekledikleri öğrenildi.