Bartın’ın Amasra ilçesindeki özel bir maden ocağında çalışan işçiler, kalan maaş ve ikramiye alacaklarının ödenmesi talebiyle yer altında başlattıkları eylemi sürdürüyor. Tarlaağzı kuyularında eksi 580 kotunda bulunan madenciler ocaktan çıkmıyor.

Ocakta iki vardiya halinde çalışan 65 işçi, eylül ve ekim aylarına ait maaş ve ikramiyelerini alamadıkları gerekçesiyle 10 gün önce iş bırakmıştı. Maaşlarının bir aylık kısmının yatırılmasının ardından diğer alacaklarının da ödenmesini isteyen işçiler, 12 Kasım saat 16.00’da eylemlerini yer altında sürdürme kararı aldı.

ÜÇ İŞÇİ SAĞLIK NEDENİYLE DIŞARI ÇIKTI

Eyleme katılan 65 işçiden 3’ü, kronik rahatsızlıkları nedeniyle dışarı çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan gelen başmüfettişin ise işveren ve işçiler arasında görüşmeler yaptığı öğrenildi.

Şirketin önüne gelen diğer maden işçileri de yer altındaki eyleme destek verdi. Jandarma ekipleri kapı önünde güvenlik önlemi aldı.