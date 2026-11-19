Gaziantep’te alacak anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışma, mahallede paniğe neden oldu. Tartıştığı kişiyle yaşadığı gerginliğin ardından aracındaki pompalı tüfeği alan kadın, sokakta ateş açtı. O anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. TARTIŞMA SOKAKTA SİLAHLI GERGİNLİĞE DÖNÜŞTÜ Olay, Nizip ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, alacak meselesi yüzünden bir kişiyle tartışan Ş.T., aracında bulunan pompalı tüfeği alarak sokağa çıktı. Çevresindekilere bağırarak tepki gösteren kadın, bir süre sonra tüfeğiyle havaya ateş açtı. Ş.T., silahla ateş etmesinin ardından tartıştığı kişiyle sözlü atışmasını sürdürdü. POLİS EKİPLERİ İKNA EDEREK GÖZALTINA ALDI Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Elinde pompalı tüfekle bekleyen Ş.T., polis ekiplerinin müdahalesi ve ikna çabalarının ardından gözaltına alındı. Yaşanan gerginlik çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan Ş.T.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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