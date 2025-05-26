Olay, hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyen bir grup gencin Delikli Koy’da denize girmesiyle meydana geldi.
İddiaya göre, Azat Şerif Bilen kıyıdan uzaklaştığı sırada güçlü akıntıya yakalandı.
Çevrede bulunan vatandaşlar durumu fark ederek hemen yardıma koştu, ancak genç adam akıntıya karşı koyamadı.
Ekiplerce denizden çıkarılan Bilen, ilk müdahalenin ardından Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Boğulma anı ve kurtarma çabaları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Olayın ardından Azat Şerif Bilen’in yakınları, Delikli Koy’a akın etti.
Genç adamın hayatını kaybettiğini öğrenen aile bireyleri sinir krizi geçirdi.
“Nereden geldik buraya” diye feryat eden yakınları gözyaşlarına boğuldu.