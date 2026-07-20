''Uzak Şehir” dizisinin oyuncuları Alper Çankaya, Atakan Özkaya ve Nihat Altınkaya, Alaçatı’da geçirdikleri gecede yaşanan kısa süreli gerginlikle gündeme geldi. İddiaya göre oyuncular, eğlendikleri mekandan çıktıktan sonra taksi konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle tartışma yaşadı. BAŞKA KİŞİ ÇAĞIRDI DİYE TAKSİYE BİNİLMEK İSTENMEDİ İddiaya göre oyuncu grubu, kendi araçlarının dışında kalan arkadaşlarını taksiyle göndermek istedi. Bu sırada başka kişiler tarafından çağrılan taksiye binilmek istenmesi üzerine araya bir tartışma girdi. NİHAT ALTINKAYA SİNİRLENDİ Yaşanan gerginlikte Nihat Altınkaya’nın duruma tepki gösterdiği öne sürüldü. Alaçatı’da bulunan tatilcilerin de dikkatini çeken kısa süreli tartışma, tarafların sakinleşmesiyle son buldu. Oyuncuların daha sonra araçlarına binerek bölgeden ayrıldığı öğrenildi. DİZİNİN SEVİLEN OYUNCULARI TATİLDE Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Uzak Şehir’in eski ve yeni oyuncuları Nihat Altınkaya, Atakan Özkaya ve Alper Çankaya, önceki gün Çeşme’de objektife yansımıştı.

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