Çeşme ilçesindeki yangına 4 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı ile çok sayıda itfaiye ve orman işletme ekibi müdahale etti. Havadan ve karadan sürdürülen çalışmalar sayesinde alevlerin yayılması önlendi.

Çalışmalara, Çeşme Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü koordinasyonunda Zabıta Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yangının kontrol altına alındığı belirtilirken, bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme başlatıldığı öğrenildi.