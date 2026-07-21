Dünya genelinde milyarlarca insan her gün farkında olmadan görünmez bir radyo dalgası denizinde yüzüyor. Ancak bazen en sevdiğimiz diziyi izlerken ya da sosyal medyada gezinirken bu deniz aniden kuruyuveriyor. Çoğu zaman faturayı hemen internet sağlayıcımıza kessek de, bağlantımızı sabote eden asıl suçlular çok daha yakınımızda, hatta doğrudan yaşam alanımızın içinde gizleniyor olabilir.

Wi-Fi teknolojisinin öncülerinden Profesör Alex Hills, tam olarak bu konuya dikkat çekiyor. Hills'e göre evlerimiz, sorunsuz bir internet bağlantısının önüne taş koymak için bekleyen gizli engellerle dolu. Bu engellerin bazıları kalın beton duvarlar gibi son derece tanıdık olsa da, diğerleri oldukça şaşırtıcı ve tuhaf gelebiliyor.

MİKRODALGA FIRINLAR SABOTE EDİYOR

Bu durumun en çarpıcı örneklerinden biri geçmişte Avustralya'da yaşandı. Gökbilimciler tam 17 yıl boyunca uzaydan geldiğini düşündükleri gizemli radyo sinyallerinin kaynağını araştırdı. Uzaylılardan bile şüphelenilen bu sürecin sonunda, teleskopların aslında öğle yemeğinde ofis mutfağındaki mikrodalga fırından sızan enerji patlamalarını algıladığı ortaya çıktı. Aynı parazit sorunu evinizdeki Wi-Fi için de geçerli. Standart kablosuz ağlar genellikle 2,4 GHz frekans bandını kullanır. Tesadüfe bakın ki, mikrodalga fırınlar da yiyeceklerinizi ısıtmak için tam olarak bu frekansta dalgalar üretir. Yeni nesil fırınlar bu dalgaları içeride tutacak şekilde iyi izole edilse de, eskiyen veya kapağı tam kapanmayan cihazlar dışarıya sinyal sızdırarak internetinizi anında felç edebilir. Neyse ki günümüzde modern modemlerin 5 GHz bandına geçebilmesi bu çatışmayı büyük oranda azaltıyor.

AKVARYUMLAR SİNYAL YUTUYOR

Evinizde balık besliyorsanız da internetinizin neden çekmediğini uzaklarda aramanıza gerek olmayabilir. Wi-Fi sinyalleri ile su molekülleri birbirleriyle hiç geçinemez. Su, radyo dalgalarının enerjisini emen küçük birer mıknatıs gibi davranır. Profesör Hills, sinyalin fiziksel bir engele çarparak zayıflamasına "gölgeleme" adını veriyor. Eğer modeminiz ile bilgisayarınızın arasında büyük bir akvaryum duruyorsa, orada bir Wi-Fi ölü bölgesi yaratmış olursunuz. Benzer bir gölgeleme etkisi yoğun malzemeler için de geçerlidir. Radyo dalgaları ahşap ya da alçıpan duvarlardan kolayca sızabilirken, tuğla ve beton duvarları aşmakta zorlanır. Sinyalin oda içinde sekerek yolunu bulması bir yere kadar mümkündür, ancak önüne ne kadar çok engel çıkarsa internet o kadar can çekişir.

AYNADAN IŞIK GİBİ YANSIYAN DALGALAR

Bir diğer yaygın ama gözden kaçan sorun ise yansımadır. Radyo dalgaları da aslında gözle görülmeyen birer ışık türüdür. Işığın aynaya çarptığında geri yansıması gibi, Wi-Fi sinyalleri de parlak ve metalik yüzeylerden yansıyarak yönünü kaybeder. Evinizdeki büyük bir boy aynası, dev bir televizyon ekranı ya da duvarların içindeki yalıtım metalleri sinyalin cihazınıza düzgün bir hat üzerinden ulaşmasını engeller. Eğer evinizde internetin hiç çekmediği noktalar varsa, modemle aranızda bu tarz yansıtıcı bir yüzey olup olmadığını kontrol etmek iyi bir fikir olabilir.

HAVA DURUMUNU ES GEÇMEYİN

Açık havada iki bina arasında köprü kurmadıysanız, sıradan bir yağmur ev içindeki internetinizi etkilemez. Ancak hava şartları ekstrem boyutlara ulaştığında işin rengi değişir. Yoğun kar yağışı uydu sinyallerini fiziksel olarak kapatabileceği gibi, dondurucu soğuklar sokaktaki dağıtım kablolarının içindeki metale zarar verebilir. Benzer şekilde, aşırı yaz sıcakları da sokaklardaki saha dolaplarının fazla ısınmasına yol açarak internet hızını düşürür. Üstelik kötü havalarda herkes eve kapanıp aynı anda internete yüklendiğinde, altyapı üzerinde sanal bir trafik sıkışıklığı kaçınılmaz hale gelir.

ÇÖZÜM KÜÇÜK DEĞİŞİMLERDE SAKLI

Günün sonunda, internet kalitesini artırmak her zaman yeni donanımlara servet ödemek anlamına gelmez. Modemi mutfaktan, akvaryumdan ve büyük aynalardan uzaklaştırmak, evin tam merkezinde ve yüksek bir noktada konumlandırmak internet hızınızda büyük bir fark yaratabilir. Duvarların çok kalın olduğu büyük evlerde ise yönlendiriciyi bir mesh sistemi veya sinyal genişletici ile desteklemek, evdeki düzeni bozmadan interneti özgür bırakmanın en pratik yoludur.