Seri üretim segmentinde yapılan araştırmada Honda Prologue, 1000 üzerinden sadece 623 puan alabildi. Bu skor, 727 olan sektör ortalamasının 104 puan altında kalarak modelin pazarın en zayıf halkası olduğunu tescilledi.

TEKNİK YETERSİZLİK VE YAZILIM KRİZİ

Honda Prologue’un başarısızlığındaki ana nedenlerin başında sınırlı menzil ve yüksek maliyet geliyor. Kullanıcılar, aracın rakiplerine kıyasla hiçbir ayırt edici özellik sunmamasını en büyük dezavantaj olarak görüyor.

Ayrıca Consumer Reports verileri, modelin ciddi bir güvenilirlik sorunu yaşadığını ortaya koydu. Araçta sürekli tekrarlayan yazılım hataları ve elektrik bileşenlerindeki arızalar, sürücülerin en çok şikayet ettiği konuların başında yer alıyor.

VOLKSWAGEN’DEN UCUZ MODEL HAMLESİ

Honda’nın yaşadığı güven kaybı sürerken, Volkswagen 28 bin euro başlangıç fiyatıyla yeni ID.Cross modelini tanıttı. Şirket, uygun fiyatlı bu hamlesiyle elektrikli crossover segmentinde liderliği ele geçirmeyi hedefliyor.

Yeni ID.Cross, 211 beygir gücüne kadar çıkan motor seçenekleri ve farklı batarya alternatifleriyle piyasaya sürülecek. Volkswagen, bu modelle hem fiyat hem de teknolojik stabilite açısından Honda’nın bıraktığı boşluğu doldurmayı planlıyor.