ALANYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
1. SULH HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN
ESAS SAYISI : 2022/145 Esas
MİRASÇI ELİF GÜVENÇ - KİEL /ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ
Davacı LEVENT YILMAZ tarafından davalı aleyhine açılan Vasiyetname Açılması (Noter) ilişkin davanın yapılan yargılamasının ara kararı gereğinde;
MİRASÇI ELİF GÜVENÇ'ye gösterilen adreste tebliğat yapılamamış ve tüm aramalara rağmen bulunamamış olduğundan tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup
Mahkememizce verilen karar gereğinceMuris Esme GÜVENÇ tarafındanAydın 1. Noterliği'nin 02/12/2010 tarih 24261 yevmiye numaralı düzenleme şeklindeki vasiyetnamenin hazırda bulunan mirasçı vekili huzurunda okunduğunun tespitine, Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süreiçinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar ilanen tebliğ olunur. 29/01/2026
