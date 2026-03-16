İ L A N

T.C.

ALANYA

1. SULH HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2022/145 Esas

MİRASÇI ELİF GÜVENÇ - KİEL /ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

Davacı LEVENT YILMAZ tarafından davalı aleyhine açılan Vasiyetname Açılması (Noter) ilişkin davanın yapılan yargılamasının ara kararı gereğinde;

MİRASÇI ELİF GÜVENÇ'ye gösterilen adreste tebliğat yapılamamış ve tüm aramalara rağmen bulunamamış olduğundan tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup

Mahkememizce verilen karar gereğinceMuris Esme GÜVENÇ tarafındanAydın 1. Noterliği'nin 02/12/2010 tarih 24261 yevmiye numaralı düzenleme şeklindeki vasiyetnamenin hazırda bulunan mirasçı vekili huzurunda okunduğunun tespitine, Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süreiçinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar ilanen tebliğ olunur. 29/01/2026

