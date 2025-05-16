T.C.

ALANYA 2. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

Sayı: 2023/242 Esas

Davacı, AZİME MERCAN ile Davalı, EJDER MERCAN arasında görülen Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan yargılaması sonunda davalı EJDER MERCAN'a Gerekçeli Karar Evrakının tebliğine ilişkin olarak ilanen tebliğine karar verilmekle;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:



Davacı, vekili aracılığıyla vermiş olduğu dava dilekçesinde özetle; Midtjylland Valiliği'nce verilmiş 2011-1122/4256 dosya numaralı 09/01/2012Tarihli boşanma ilamının Türkiye’de tanınması vetenfizine karar verilmesini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı adına yurtdışı adresine tebligat gönderilmiş, yurt dışı tebligatı yapılamamış, davalı adına ilanen tebligat ile dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliği sağlanmış, yasal süresi içerisinde cevap dilekçesi sunulmamış, davalı duruşmaya katılım gösterilmemiştir.

Tarafların nüfus aile kayıt tabloları UYAP üzerinden raporlandırılarak dosyamız arasına alınmış, incelenmesinde tarafların 09/01/2012 tarihinde evlendikleri, halihazırda ülkemiz kayıtlarında evli olarak göründükleri, ayrıca davalının 15/08/2003 tarihinde Danimarka Krallığı vatandaşlığına geçerek vatandaşlığımızdan çıktığı görülmüştür.

Tanınması ve Tenfizi talep edilen yabancı ülke mahkeme kararı ve apostil şerhi ile bu evrakların Türkçe onaylı tercümeleri davacı tarafça dosya içerisine ibraz edilmiştir.

Dava, 5718 sayılı Milletler Arası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun uyarınca yabancı mahkeme ilamının tanınması ve tenfizi talebine ilişkindir.

İlamın verildiği devlet ile Türkiye Cumhuriyeti arasında tanıma ve tenfizin mümkün olduğu, yabancı mahkemece verilen ilamın Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması, hükmün kamu düzenine aykırı bulunmaması ve davalının savunma hakkının kısıtlanmamış olması karşısında 5718 sayılı Milletler Arası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun 58 ve devamı maddelerinde düzenlenen tanıma ve tenfiz koşullarının oluştuğu anlaşılmakla davanın kabulüne karar verilerek aşağıda yazılı şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davanın KABULÜ ile, Mehmet kızı, 03/02/1970doğumlu, DANİMARKA KRALLIĞI Vatandaşı, Davacı AZİME MERCAN ile Mehmet oğlu,01/01/1968 doğumlu DANİMARKA KRALLIĞI Vatandaşı, davalı EJDER MERCAN'ın boşanmalarına ilişkin Danimarka Ülkesinin Aile Mahkemesi tarafından 09/01/2012 tarihli 2011-1122/4256 esas sayılı boşanma kararınınTANINMA ve TENFİZİNE,

2-Harçlar Kanunu uyarınca karar tarihi itibarıyla alınması gerekli ilam harcı 615,40 TL'den peşin alınan 179,90 TL harcın mahsubu ile BAKİYE 435,50 TL HARCIN DAVALIDAN TAHSİLİ İLE HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

3-Davacı tarafça yapılan başvurma harcı 179,90 TL, peşin harç 179,90 TL, vekalet harcı 25,60 TL, İlanen Tebligat gideri 17.922,00 TL,Posta gideri 108,00- TL olmak üzere toplam 18.415,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. uyarınca takdir edilen 30.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-Karar kesinleştiğinde yeteri kadar suretin işlem yapılmak üzere Alanya İlçe Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine,

6-Karar kesinleştiğinde dosyada kalan gider ve delil avanslarının taraflara iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile başvurulacak Antalya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere dosya üzerinden karar verildi.25/02/2025"

Hükmünün adı geçen davalı EJDER MERCAN'a ilanen tebliğ olunur. 05/05/2025

#ilangovtr Basın no ILN02224583