T.C.

ALANYA 2. AİLE MAHKEMESİ

2024/898 Esas

İLAN

Davacı OKTAY YILDIRIMTÜRK tarafından Davalı HAKIMA KHETTAR aleyhine açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılaması sırasında davalıya ulaşılamaması nedeniyle adresinin meçhul sayılmasına ve adına ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle;

Davacı vekili vermiş olduğu dava dilekçesinde özetle; müvekkili ile davalının22/11/2024 tarihinde Fas'ta evlendiklerini, evlilik birliğinin kurulmasından itibaren davalı eşin müvekkiline karşı soğuk, ilgisiz ve samimiyetten uzak tavırlar sergilediğini, tarafların Alanya'ya gelmelerinin ardından davalının çevresiyle diyalog kurmadığını, evlilik birliğinin yüklediği görevleri yerine getirmediğini, eşit hak ve sorumluluk esasını gözetmediğini, birlikte yaşam ve sadakat duygularından uzak bir tutum takındığını, müvekkilinin varlığının davalı için önemsiz hale geldiğini, davalının evi terk ederek Fas'a döndüğünü, aile birliği kurma bilincinden uzaklaştığını, taraflar arasındaki saygı ve sevgi ilişkisinin bittiğini, fiili birlikteliğin sona erdiğini, ortak hayatın tekrar kurulmasının mümkün olmadığını, evlilik birliğinin temelden sarsılmasında davalının tam kusurlu olduğunu, müvekkilinin herhangi bir kusurunun bulunmadığını, davalının daha önceki evliliğinin de şiddetli geçimsizlik sebebiyle sona erdiğini, tüm bu olgular neticesinde evlilik birliğinin devamının mümkün olmadığını belirterek tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce 26/12/2024 tarihli tensip zaptı ile;

1-Dava dilekçesinin HMK'nun 119/b,c,ç,ğ,h. bentlerinde düzenlenen zorunlu unsurları içerdiği anlaşılmakla kabulüne,

2-Davanınyazılı yargılama usulü ile yürütülmesine,

3-Davanın Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli))davası olarak yürütülmesine,

4-Dava dilekçesi ve eklerinin HMK'nun 122 maddesi uyarınca; davalı tarafa tebliğine,tebligat zarfı üzerine HMK'nun 122 ve 127. maddeleri gereği dava dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde davaya cevaplarını usulü itirazlarını ve delillerini mahkemeye ibraz edebileceği,iki haftalık sürede cevap dilekçesini ibraz etmez ise davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağının ihtarına, masrafın gider avansından karşılanmasına,

5-Davalı tarafından cevap dilekçesi ve ekleri ibraz edildiğinde cevap dilekçesi ve eklerinin HMK nun 126/4 maddesi gereği davacıya tebliğine,masrafın gider avansından karşılanmasına,

6-Davalının HMK'nun 129/2 maddesine göre cevap dilekçesinde dayandığı delillerin toplanması hususunun dilekçeler aşamasının tamamlanıp uyuşmazlık konusu vakıalar tespit edildikten sonra celbi hususunun değerlendirilmesine, masrafın gider avansından ya da HMK nın324 maddesi gereği davalı tarafça karşılanacak delil avansından karşılanmasına,

7-Taraflarca HMK.nun 136.maddesi gereğince dosyaya ibraz edilen cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçelerinin HMK.nun 136/2.maddesi yollamasıyla HMK 122 ve 126/4 maddeleri gereğince davacı ve davalıya tebliğine,masrafın gider avansından karşılanmasına,

8-Dilekçeler aşamasının tamamlanmasından sonra,ön inceleme aşamasında HMK 138.maddesi gereğince dava şartları ve ilk itirazların dosya üzerinden değerlendirilmesi sonucu nihai bir karar verilemez ise ön inceleme aşamasının duruşmalı yapılarak,duruşma gününün bilahare belirlenmesine,belirlenen günün HMK 139.maddesi gereği meşruhatlı şekilde taraflara tebliğine,masrafın gider avansından karşılanmasına, dair karar verilmiştir.

Bu itibarla adresi meçhul sayılan Davalı HAKIMA KHETTAR'a dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliği yerine geçmek üzere Tebligat Kanunu 28. ve 29. Maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02542441